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Спорт

Победили — и в воду. В Карагачевой роще прошел чемпионат по пляжной борьбе

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Лето на исходе. Участники прошедшего накануне чемпионата Бишкека по пляжной борьбе использовали одну из последних возможностей погреться на солнце.

У многих видов спорта есть пляжные версии, и зачастую те динамичнее своих «старших братьев». Пляжная борьба не исключение. На выяснение отношений спортсменам дается 3 минуты, но им порой хватает 10 секунд. Надо заработать три балла. Можно сделать это, трижды вытолкнув соперника за площадку или один раз бросив на лопатки.

Турнир проходил в Карагачевой роще. После схваток некоторые разгоряченные борцы ныряли в Пионерское озеро.

Около 100 спортсменов боролись не только за медали, но и за места в сборной Бишкека, которая в начале сентября выступит на Международных Иссык-Кульских играх. Кроме пляжников, удачу попытали вольники, «греко-римляне» и сумоисты.

«Я приверженец здорового образа жизни. Бегаю марафоны, занимаюсь альпинизмом. Обожаю вольную борьбу. В нее пришел поздно. Одно время не тренировался, но скоро буду заниматься вовсю. Цель — стать мастером спорта, — сказал 24.kg 33-летний Мирбек Молдабаев. — На этом турнире у меня были молодые соперники — действующие спортсмены, сотрудники правоохранительных органов. Я взял бронзу. Настроение хорошее!»

Среди борцов 15-17 лет в весовой категории 50 кг победил Бекназар Абдуларисов, 60 кг — Абдурасул Чиншанло, 70 кг — Рустонбек Кулболдиев, свыше 70 кг — Баяс Матицаев. Среди девушек в весе 60 кг лучшей стала Саида Нуракова, 70 кг — Дамира Султанова.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Среди юниоров (18-20 лет) в категории 60 кг отличился Жанузак Тораканов, 70 кг — Эмирлан уулу Феликс, 80 кг — Кулчоро Нурманбетов, свыше 80 кг — Аян Сейитбеков. Последний был одним из самых молодых в своей возрастной группе, но смотрелся уверенно. Выступив, поработал судьей на схватках взрослых.

«Начинал с греко-римской борьбы, а в пляжную пришел три года назад. Она для меня проще, — признался 24.kg Аян Сейитбеков. — В Кыргызстане и других странах турниры по ней обычно проходят в курортных зонах. Это большой плюс. Правда, за границей я пока не боролся. Был чемпионом КР и Иссык-Кульских игр. Хочу показать себя на чемпионате мира».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Среди женщин в весе 50 кг чемпионкой стала Анарбек кызы Айдай, 60 кг — Нурбек кызы Раткул, 70 кг — Жыргалбек кызы Айнура, 80 кг — Максат кызы Айнура.

В мужском турнире в весе 90 кг не было равных 22-летнему Чынгызу Керимкулову. Если он и вспотел, то только от палящего солнца. «Побороться, поплавать и отдохнуть — это же здорово! — сказал он 24.kg, объясняя свой интерес к пляжной борьбе. — Занимаюсь пять лет. На Азиатских играх — 2016 стал третьим, на чемпионате мира — 2017 — пятым. Еще люблю вольную борьбу и сумо. По всем трем видам я чемпион Кыргызстана».

В категории 60 кг победил Азамат Исаков, 70 кг — Айдин Шамбетов, 80 кг — Намаз Сафаров, свыше 90 кг — Айбек Касманбетов.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Вице-президент Федерации борьбы Бишкека Эмирлан Качкымбаев сообщил 24.kg, что осенью пляжники планируют съездить на крупные турниры в Хорватию и Катар. «Свои состязания мы хотели бы чаще проводить на Иссык-Куле, чтобы участники из-за рубежа узнавали о его красоте, — сказал он. — Спорт и туризм надо развивать в одном русле».
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