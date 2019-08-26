Лето на исходе. Участники прошедшего накануне чемпионата Бишкека по пляжной борьбе использовали одну из последних возможностей погреться на солнце.

У многих видов спорта есть пляжные версии, и зачастую те динамичнее своих «старших братьев». Пляжная борьба не исключение. На выяснение отношений спортсменам дается 3 минуты, но им порой хватает 10 секунд. Надо заработать три балла. Можно сделать это, трижды вытолкнув соперника за площадку или один раз бросив на лопатки.

Турнир проходил в Карагачевой роще. После схваток некоторые разгоряченные борцы ныряли в Пионерское озеро.

Около 100 спортсменов боролись не только за медали, но и за места в сборной Бишкека, которая в начале сентября выступит на Международных Иссык-Кульских играх. Кроме пляжников, удачу попытали вольники, «греко-римляне» и сумоисты.

«Я приверженец здорового образа жизни. Бегаю марафоны, занимаюсь альпинизмом. Обожаю вольную борьбу. В нее пришел поздно. Одно время не тренировался, но скоро буду заниматься вовсю. Цель — стать мастером спорта, — сказал 24.kg 33-летний Мирбек Молдабаев. — На этом турнире у меня были молодые соперники — действующие спортсмены, сотрудники правоохранительных органов. Я взял бронзу. Настроение хорошее!»

Среди борцов 15-17 лет в весовой категории 50 кг победил Бекназар Абдуларисов, 60 кг — Абдурасул Чиншанло, 70 кг — Рустонбек Кулболдиев, свыше 70 кг — Баяс Матицаев. Среди девушек в весе 60 кг лучшей стала Саида Нуракова, 70 кг — Дамира Султанова.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Среди юниоров (18-20 лет) в категории 60 кг отличился Жанузак Тораканов, 70 кг — Эмирлан уулу Феликс, 80 кг — Кулчоро Нурманбетов, свыше 80 кг — Аян Сейитбеков. Последний был одним из самых молодых в своей возрастной группе, но смотрелся уверенно. Выступив, поработал судьей на схватках взрослых.

«Начинал с греко-римской борьбы, а в пляжную пришел три года назад. Она для меня проще, — признался 24.kg Аян Сейитбеков. — В Кыргызстане и других странах турниры по ней обычно проходят в курортных зонах. Это большой плюс. Правда, за границей я пока не боролся. Был чемпионом КР и Иссык-Кульских игр. Хочу показать себя на чемпионате мира».

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Среди женщин в весе 50 кг чемпионкой стала Анарбек кызы Айдай, 60 кг — Нурбек кызы Раткул, 70 кг — Жыргалбек кызы Айнура, 80 кг — Максат кызы Айнура.

В мужском турнире в весе 90 кг не было равных 22-летнему Чынгызу Керимкулову. Если он и вспотел, то только от палящего солнца. «Побороться, поплавать и отдохнуть — это же здорово! — сказал он 24.kg, объясняя свой интерес к пляжной борьбе. — Занимаюсь пять лет. На Азиатских играх — 2016 стал третьим, на чемпионате мира — 2017 — пятым. Еще люблю вольную борьбу и сумо. По всем трем видам я чемпион Кыргызстана».

В категории 60 кг победил Азамат Исаков, 70 кг — Айдин Шамбетов, 80 кг — Намаз Сафаров, свыше 90 кг — Айбек Касманбетов.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Бишкека по пляжной борьбе

Вице-президент Федерации борьбы Бишкека Эмирлан Качкымбаев сообщил 24.kg, что осенью пляжники планируют съездить на крупные турниры в Хорватию и Катар. «Свои состязания мы хотели бы чаще проводить на Иссык-Куле, чтобы участники из-за рубежа узнавали о его красоте, — сказал он. — Спорт и туризм надо развивать в одном русле».