11:38
+36
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат по пляжной борьбе

В Бишкеке прошло открытое первенство и чемпионат города по пляжной борьбе. Об этом сообщили его организаторы.

По их словам, в состязаниях участвовали около 120 спортсменов из столицы и регионов Кыргызстана. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. Среди кадетов победителями стали Баяман Каримов (весовая категория 42 килограмма), Нурланбек уулу Илияз (50 кг), Эмирлан уулу Феликс (60 кг), Аян Сейитбеков (70 кг) и Бекжан Авасканов (свыше 70 кг). Среди кадеток успех праздновали Алымбек кызы Мадина (50 кг) и Нурайым Суюнбекова (свыше 50 кг).

Среди юниоров лучшими стали Айбек уулу Кылыч (60 кг), Токтогул уулу Бек (70 кг), Изат Нурланов (80 кг), Нурак Сардарбеков (90 кг) и Алхас Каракетов (свыше 90 кг). Среди юниорок отличились Алымбек кызы Мадина (50 кг), Айжамал Кожомбердиева (60 кг) и Айнура Жуманазарова (свыше 60 кг).

Среди взрослых первенствовали Кыштообек уулу Аманат (60 кг), Чубак Темирбаев (70 кг), Магомед Вагабов (80 кг), Айдин Бектуров (90 кг) и Айбек Касманбетов (свыше 90 кг).
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Руслан Кыдырмышев: Скоро о бойцах кулатуу из Кыргызстана заговорит весь мир!
Сборная Кыргызстана в десятке лучших в медальном зачете Исламских игр
Последователи Поддубного: в Бишкеке прошел чемпионат КР по борьбе на поясах
У кыргызстанцев еще две медали на турнире по борьбе на Исламских играх
Исламские игры: Борец Узур Джузупбеков завоевал «серебро»
У кыргызстанцев пять медалей на чемпионате Азии по борьбе
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии по вольной борьбе
Айсулуу Тыныбекова — чемпионка Азии по борьбе
В столице Кыргызстана прошли состязания по борьбе на лошадях
В Бишкеке прошел республиканский турнир по кыргызской классической борьбе
Популярные новости
Рафаэль Физиев: из&nbsp;лейтенанта милиции&nbsp;&mdash; в&nbsp;звезды ММА Рафаэль Физиев: из лейтенанта милиции — в звезды ММА
Самбисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли 12&nbsp;медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии Самбисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей в первый день чемпионата Азии
Бишкекский дрифт: погоня за&nbsp;адреналином Бишкекский дрифт: погоня за адреналином
Спортивный календарь с&nbsp;26 июня по&nbsp;2 июля Спортивный календарь с 26 июня по 2 июля
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»