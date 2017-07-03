В Бишкеке прошел чемпионат по пляжной борьбе

В Бишкеке прошло открытое первенство и чемпионат города по пляжной борьбе. Об этом сообщили его организаторы.

По их словам, в состязаниях участвовали около 120 спортсменов из столицы и регионов Кыргызстана. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. Среди кадетов победителями стали Баяман Каримов (весовая категория 42 килограмма), Нурланбек уулу Илияз (50 кг), Эмирлан уулу Феликс (60 кг), Аян Сейитбеков (70 кг) и Бекжан Авасканов (свыше 70 кг). Среди кадеток успех праздновали Алымбек кызы Мадина (50 кг) и Нурайым Суюнбекова (свыше 50 кг).

Среди юниоров лучшими стали Айбек уулу Кылыч (60 кг), Токтогул уулу Бек (70 кг), Изат Нурланов (80 кг), Нурак Сардарбеков (90 кг) и Алхас Каракетов (свыше 90 кг). Среди юниорок отличились Алымбек кызы Мадина (50 кг), Айжамал Кожомбердиева (60 кг) и Айнура Жуманазарова (свыше 60 кг).

Среди взрослых первенствовали Кыштообек уулу Аманат (60 кг), Чубак Темирбаев (70 кг), Магомед Вагабов (80 кг), Айдин Бектуров (90 кг) и Айбек Касманбетов (свыше 90 кг).