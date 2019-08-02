12:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Трех кыргызстанцев пожизненно отстранили от футбола

Дисциплинарно-этический комитет Азиатской футбольной конфедерации пожизненно запретил трем кыргызстанцам участвовать в любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщил официальный сайт АФК.

Курсанбека Шератова признали виновным по факту сговора для влияния на матч Кубка АФК с участием бишкекского «Дордоя» в сезоне-2017 и виновным в поддержке букмекерских ставок, связанных с тем матчем.

Владимира Веревкина и Ильяза Алимова признали виновными по факту сговора для влияния на матчи ошского «Алая» в Кубке АФК в сезонах 2017 и 2018 годов. Вместе с ними за это же наказан таджикистанец Абдуазиз Махкамов.
Ссылка:
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Футболист Мирлан Мурзаев: В отборе на ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз
Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 95-е место в рейтинге ФИФА
Матч осужденных. Как Кокорин и Мамаев играют в футбол на зоне
Повезло с группой? Кыргызстан узнал соперников по отбору на ЧМ по футболу
Нападающий сборной России Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
В городе Ош болельщики закидали бутылками игроков футбольного клуба
«Дордой» победил «Алай» в матче за суперкубок Кыргызстана по футболу
Игрок сборной Кыргызстана по футболу Валерий Кичин перешел в минское «Динамо»
Располневшего футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот
«Дордой» вырвал победу у «Алая» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Популярные новости
Футболист Мирлан Мурзаев: В&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз Футболист Мирлан Мурзаев: В отборе на ЧМ хочу преподнести сборной Японии сюрприз
Самая сексуальная легкоатлетка мира и&nbsp;надежд Германии Самая сексуальная легкоатлетка мира и надежд Германии
Кыргызстанец выиграл чемпионский пояс на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Кыргызстанец выиграл чемпионский пояс на международном турнире по ММА
Кыргызстанец пробился в&nbsp;пятерку лучших на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;триатлону Кыргызстанец пробился в пятерку лучших на чемпионате Европы по триатлону
Бизнес
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!
200&nbsp;ГБ на&nbsp;Instagram всего за&nbsp;15&nbsp;сомов в&nbsp;неделю 200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю