Открыть бутылку ногой. Звезды кыргызского спорта подключились к флешмобу в Сети

В соцсети Instagram набрал популярность флешмоб: спортсмены и не только ударом ноги с разворота открывают бутылки. Крышки при этом отлетают в сторону. На лидерство претендует видеоролик актера Джейсона Стэйтема, менее чем за двое суток набравший около 14 миллионов просмотров.

Звезды кыргызского спорта подключились к флешмобу. Чемпион мира и Азии по кикбоксингу Уланбек Касымбеков умело открыл бутылку.

Чемпион мира, Азии и Азиатских игр по кикбоксингу Авазбек Аманбеков сделал это не менее уверенно.

Боец UFC Рафаэль Физиев открыл бутылку и пожаловался, что разбил снимавший сей процесс телефон.