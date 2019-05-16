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Спорт

Новозеландская бегунья, которая завораживает поклонников одним взглядом

Фото Instagram. Бегунья Оливия Итон

Профессиональная легкоатлетка Оливия Итон считается звездой в дисциплине «спринт» в Новой Зеландии. Она соревнуется на дистанциях 60, 100 и 200 метров.

Оливия Итон родилась в День влюбленных в 1998 году. Является чемпионкой мира по пляжному спринту и амбассадором компании New Balance.

В ноябре 2018-го девушка завоевала третью медаль на чемпионате мира по спасению жизни в Аделаиде.

Во внешности красотки есть необычная изюминка — ее глаза разного цвета.

Девушка учится в новозеландском университете Мэсси в Палмерстон-Норте.

Оливия обожает путешествовать и периодически снимается для местных журналов.

Сейчас у нее в Instagram 42,9 тысячи подписчиков. Однако их число растет. Новых поклонников спортсменка поощряет яркими пляжными снимками.
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