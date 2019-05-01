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Спорт

Бойцы из Кыргызстана победили на международном турнире по ММА

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Крепость и дружба народов» по смешанным единоборствам.

Турнир под эгидой организаций Alash Pride и JFC прошел 30 апреля в Алматы. В программе были поединки с участием бойцов-профессионалов из Казахстана, Бразилии, Кыргызстана, Литвы, России и Узбекистана.

Все шесть кыргызстанцев выиграли свои бои. Мыктыбек Мамасалиев одолел Рэймонда Докуса (Литва), Максат Жолдош уулу - Рашида Юсупова (РФ), Данияр Бабакулов - Анатолия Сафронова (Украина), Немат Абдрашитов - Иброхима Кудратова (Узбекистан), а Расул Мансуров - Ризвана Симгабаева (РФ).

В одном из главных событий вечера в весе до 61 кг Бахтияр Тойчубаев единогласным решением судей победил Сергея Клюева (РФ).
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