Дерзкая американская гимнастка, превратившая спортивную рутину в страсть

Американская гимнастка Кэйтлин Охаши смогла превратить спортивную гимнастику из сложного, рутинного вида спорта в настоящий праздник с элементами акробатики и страсти. Ее выступление под музыку приведет в восторг любого, сообщило РИА Новости.

Выступление спортсменки на студенческом турнире Collegiate Challenge произвело настоящий фурор в социальных сетях. Грация и воздушное исполнение сложнейших гимнастических трюков никого не оставят равнодушным.

Сама Кэйтлин Охаши в Twitter отмечает, что для нее важнее командные успехи. Спортсменка неоднократно выигрывала турниры на юниорском уровне, студенческий чемпионат США.

Эффектная гимнастка также ведет личный блог, в котором поднимает остросоциальные темы в спорте и обществе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katelyn ohashi (@katelyn_ohashi) 1 Фев 2019 в 4:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katelyn ohashi (@katelyn_ohashi) 12 Дек 2017 в 1:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katelyn ohashi (@katelyn_ohashi) 19 Фев 2019 в 6:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katelyn ohashi (@katelyn_ohashi) 15 Фев 2019 в 1:58 PST