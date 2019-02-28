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Спорт

Дерзкая американская гимнастка, превратившая спортивную рутину в страсть

Фото © Instagram. Гимнастка Кетелин Охаши

Американская гимнастка Кэйтлин Охаши смогла превратить спортивную гимнастику из сложного, рутинного вида спорта в настоящий праздник с элементами акробатики и страсти. Ее выступление под музыку приведет в восторг любого, сообщило РИА Новости.

Выступление спортсменки на студенческом турнире Collegiate Challenge произвело настоящий фурор в социальных сетях. Грация и воздушное исполнение сложнейших гимнастических трюков никого не оставят равнодушным.

Сама Кэйтлин Охаши в Twitter отмечает, что для нее важнее командные успехи. Спортсменка неоднократно выигрывала турниры на юниорском уровне, студенческий чемпионат США.

Эффектная гимнастка также ведет личный блог, в котором поднимает остросоциальные темы в спорте и обществе.
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