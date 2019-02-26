Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана за полуголую женщину

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал правительство Дагестана за показ в республике спектакля «Охота на мужчин», в котором играет полуобнаженная женщина. Об этом он написал в своем Instagram.

Спортсмен отметил, что правительству срочно надо принять меры, пока люди не вышли на улицы высказывать негодование.

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«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом. И хочу обратиться к правительству Дагестана: если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Это не первый случай, когда спортсмен критикует культурные мероприятия в Дагестане. Полгода назад Хабиб Нурмагомедов высказался против проведения в стране концерта певца Егора Крида, отметило РИА Новости.