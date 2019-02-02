Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США

Американский боец смешанного стиля Бен Аскрен, подписавший минувшей осенью контракт с UFC, пригрозил Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщило РИА Новости.
Во время пресс-конференции в Лас-Вегасе Бен Аскрен публично объявил о желании выйти на бой против россиянина.
«Если откроется весовая категория до
Несмотря на это, Бен Аскрен продолжил тираду в адрес Нурмагомедова.
«Если к тому моменту (к началу проведения боев в новой весовой категории) мой рекорд будет 20-0, а его — 27-0, то чей-то ноль должен закрыться. Я залезу к нему на спину и буду скандировать «США!» — пообещал американец.