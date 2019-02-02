Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США

Американский боец смешанного стиля Бен Аскрен, подписавший минувшей осенью контракт с UFC, пригрозил Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Лас-Вегасе Бен Аскрен публично объявил о желании выйти на бой против россиянина.

«Если откроется весовая категория до 165 фунтов (74,8 килограмма), то противостояние России и США, как всегда, будет великолепной сюжетной линией. Так уже происходит со времен холодной войны. Подумайте об этом и о том, как это продастся», — заявил 34-летний американский боец.

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165 фунтов

Глава UFC Дэйна Уайт, также участвовавший в пресс-конференции, впрочем, категорично заявил, что в рамках его организации не предвидится проведение боев в категории до

Несмотря на это, Бен Аскрен продолжил тираду в адрес Нурмагомедова.

«Если к тому моменту (к началу проведения боев в новой весовой категории) мой рекорд будет 20-0, а его — 27-0, то чей-то ноль должен закрыться. Я залезу к нему на спину и буду скандировать «США!» — пообещал американец.