В Бразилии боец джиу-джитсу после боя напал на зрителей

Боец джиу-джитсу Эрберт Сантуш набросился на зрителей после боя в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу. Об этом сообщило RT.

Судья прервал бой из-за того, что Эрберт Сантуш получил травму колена. Затем боец вступил в перепалку с членами команды соперника Фелипе Пены, которые находились в зале.

После обмена оскорблениями Эрберт Сантуш спрыгнул с ринга и ринулся в сторону обидчиков, попутно сбив стоявшую рядом женщину. Завязалась массовая драка.

Победу в соревновании присудили Фелипе Пене. Сантуша увели из зала в сопровождении сотрудников службы безопасности спортивной арены.