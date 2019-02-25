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Спорт

В Бразилии боец джиу-джитсу после боя напал на зрителей

Боец джиу-джитсу Эрберт Сантуш набросился на зрителей после боя в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу. Об этом сообщило RT.

Судья прервал бой из-за того, что Эрберт Сантуш получил травму колена. Затем боец вступил в перепалку с членами команды соперника Фелипе Пены, которые находились в зале.

После обмена оскорблениями Эрберт Сантуш спрыгнул с ринга и ринулся в сторону обидчиков, попутно сбив стоявшую рядом женщину. Завязалась массовая драка.

Победу в соревновании присудили Фелипе Пене. Сантуша увели из зала в сопровождении сотрудников службы безопасности спортивной арены.
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