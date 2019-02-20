Кыргызстанцы впервые смогут принять участие в проекте KFC Battle

Кыргызстан впервые принимает участие в международном чемпионате KFC по мини-футболу в рамках масштабного международного молодежного проекта KFC Battle. Победители отборочных этапов будут бороться за путевку на суперфинал KFC Battle, который пройдет в Москве. Здесь уже футболистам предстоит побороться за главный приз — поездку в Европу.

KFC Battle — это уникальный международный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC. Он позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.

За семь лет KFC Battle объединил более 700 тысяч участников. Проект удостоен множества международных наград. Официальным партнером KFC Battle в Кыргызстане является другой международный бренд — PEPSI, который представлен компанией RG Brands.

«В этом году стартует восьмой сезон проекта KFC Battle. В нем примут участие более 100 тысяч человек из 28 городов в странах СНГ. Впервые в этом сезоне могут принять участие и кыргызстанцы. Для нас важно поддержать молодежь в стремлении развиваться, вести здоровый образ жизни и реализовывать свои мечты», — подчеркнул гендиректор компании Food Dream, официальный представитель KFC в Кыргызстане Павел Морозов.

Для того чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Есть множество дисциплин, по которым проводятся соревнования: блог, киберспорт, фото, рэп, волонтерство, танцы, кухня. У каждого направления есть свой наставник, который и будет выбирать победителя. По большинству направлений состязания будут идти в онлайн-режиме. Но есть и офлайн-состязания.

«Среди офлайн-дисциплин в этом году в Кыргызстане мы продвигаем мини-футбол. Этот вид массового спорта активно развивается в нашей стране, поэтому и решено обратить на него особое внимание.

Мы предлагаем юношам и девушкам в возрасте от 14 до 30 лет собрать свои команды и подать заявку на участие в турнире.

Победители поедут на суперфинал в Москву. Главным призом станет образовательная поездка в Испанию», — рассказал Павел Морозов.

Ожидается, что в отборочном этапе турнира по мини-футболу в рамках KFC Battle примут участие более 2 тысяч ребят со всего Кыргызстана. Игры будут проходить с начала марта каждые выходные на стадионе «Динамо». А финал состоится 4 мая на центральной площади Бишкека. Для этого специально будет собрано футбольное поле.