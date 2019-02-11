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Спорт

Клуб «Илбирс» выиграл зимнее первенство по футболу

Фото ФФ КР. «Илбирс» - чемпион зимнего первенства по футболу

Клуб «Илбирс» стал победителем зимнего первенства по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования проходили с января в Канте и Бишкеке. За победу боролись восемь команд из Топ-лиги и первой лиги. Вначале прошел групповой этап, затем — плей-офф.

В матче за золото «Илбирс» со счетом 4:2 одолел «Иссык-Куль». Бронзовым призером стала «Абдыш-Ата», обыгравшая «Кара-Балту» — 4:1.

Лучшим игроком соревнований признан Камолиддин Ташиев («Абдыш-Ата»).

ФФ КР
Фото ФФ КР. В центре - лучший игрок зимнего первенства Камолиддин Ташиев

Зимнее первенство — традиционный турнир, чьи участники готовятся к новому сезону.
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