Клуб «Илбирс» выиграл зимнее первенство по футболу

Клуб «Илбирс» стал победителем зимнего первенства по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Соревнования проходили с января в Канте и Бишкеке. За победу боролись восемь команд из Топ-лиги и первой лиги. Вначале прошел групповой этап, затем — плей-офф.
В матче за золото «Илбирс» со счетом 4:2 одолел «Иссык-Куль». Бронзовым призером стала «Абдыш-Ата», обыгравшая «Кара-Балту» — 4:1.
Лучшим игроком соревнований признан Камолиддин Ташиев («Абдыш-Ата»).
Зимнее первенство — традиционный турнир, чьи участники готовятся к новому сезону.