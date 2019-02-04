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Спорт

Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором

Фото © REUTERS/Stephen R. Sylvanie. Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Конор Макгрегор обязательно получит шанс вновь сразиться с его подопечным. Об этом сообщило РИА Новости.

«Бой пройдет на улице или на парковке, или под мостом... Эта история еще не закончена. Нет. Особенно потому что он (Макгрегор) продолжает болтать... Пусть говорит, что хочет. В конце концов мы понимаем: чем больше он говорит, тем больнее ему придется», — сказал Али Абдель-Азиз.

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В рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга. В результате завязалась потасовка, в которую оказались вовлечены оба бойца и люди из их окружения.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев Хабиба Нурмагомедова за то, что он устроил потасовку после поединка с Конором Макгрегором на турнире UFC в США 6 октября 2018 года, и оштрафовала его на $500 тысяч.
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