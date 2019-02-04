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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу во второй раз выиграла у команды Литвы

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу вчера победила команду Литвы. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Напомним, отечественная команда готовится к отборочному турниру на чемпионат Азии — 2020. В рамках подготовки она отправилась в Пренай (Латвия), чтобы провести два товарищеских поединка с местной сборной. Первый, состоявшийся 2 февраля, кыргызстанцы выиграли со счетом 6:2.

Во втором матче наши вновь были сильнее — 3:1. Голы в составе сборной Кыргызстана забили Арстанбек Турсунов, Шохрух Махмадаминов и Дильшат Кадыров.

«Эти матчи были очень полезны для нас. Второй дался тяжелее. Мы увидели, какие проблемы у нас есть. Стало понятнее, над чем дальше работать, — сказал главный тренер сборной Кыргызстана Амиржан Муканов. — Думаю, наша игра понравилась местным зрителям и специалистам».
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