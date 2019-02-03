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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Литвы

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Литвы. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Отечественная команда готовится к отборочному туру чемпионата Азии-2020. В рамках подготовки она отправилась в городе Пренай (Литва), чтобы провести два товарищеских поединка с местной сборной.

Первый матч прошел 2 февраля и завершился со счетом 6:2 в пользу кыргызстанцев. Голы в составе нашей сборной забили Мирлан Жолдубаев, Максатбек Алимов, Дильшат Кадыров (дважды), Шохрух Махмадаминов и Сагындык Акимбаев.

Второй поединок между Кыргызстаном и Литвой состоится сегодня, 3 февраля.
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