Национальная сборная Кыргызстана по футзалу победила команду Литвы. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Отечественная команда готовится к отборочному туру чемпионата Азии-2020. В рамках подготовки она отправилась в городе Пренай (Литва), чтобы провести два товарищеских поединка с местной сборной.

Первый матч прошел 2 февраля и завершился со счетом 6:2 в пользу кыргызстанцев. Голы в составе нашей сборной забили Мирлан Жолдубаев, Максатбек Алимов, Дильшат Кадыров (дважды), Шохрух Махмадаминов и Сагындык Акимбаев.

Второй поединок между Кыргызстаном и Литвой состоится сегодня, 3 февраля.