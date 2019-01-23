На Кубке Азии по футболу определилась восьмерка сильнейших сборных

В ОАЭ на Кубке Азии по футболу 22 января прошли заключительные матчи 1/8 финала.

Сборная Южной Кореи в дополнительное время одолела команду Бахрейна — 2:1. У победителей голы забили Хван Хи Чхан (43-я минута) и Ким Чин Су (107-я минута), у проигравших — Мохамед Ал Ромаихи (77-я минута).

Катар обыграл Ирак — 1:0. Отличился Бассам Ал Рави (62-я минута).

В следующей стадии турнира Южная Корея и Катар сыграют друг с другом.

Ранее в четвертьфинал пробились Китай, Иран, Вьетнам, Япония, ОАЭ и Австралия. Расписание оставшихся матчей и сетка плей-офф — здесь.