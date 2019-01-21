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Спорт

Спортивный календарь с 21 по 27 января

21 января. Кубок Азии по футболу, 1/8 финала. Абу-Даби (ОАЭ)

сборная ОАЭ — сборная Кыргызстана.

Хозяева турнира — одни из его фаворитов. Наша сборная — дебютант. Тем не менее шанс на победу у отечественной сборной есть. На групповом этапе она произвела приятное впечатление, доказав, что может сопротивляться сильным командам. Расписание остальных матчей плей-офф — здесь.

21-26 января. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Алматы (Казахстан)

В женской части турнира играют около 50 спортсменок из пяти стран, в том числе три кыргызстанки.

24-25 января. Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Бишкек

Цель состязаний — выявление кандидатов в сборную страны. Участвуют атлеты не старше 2002 года рождения.

25-28 января. Международные соревнования по борьбе на поясах. Астана (Казахстан)

За победу борются спортсмены 2002-2004 годов рождения из нескольких стран.

26 января. Зимнее первенство по футболу, третий тур. Кант

«Абдыш-Ата» — «Дордой-2»,
«Академия» — «Илбирс»,
«Абдыш-Ата-2 Наше» — «Илбирс-2»,
«Ысык-Кол» — «Кара-Балта».
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