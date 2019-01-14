Спортивный календарь с 14 по 20 января

сборная Кыргызстана — сборная Филиппин.
Это заключительный тур группового этапа. Если наши футболисты хотят выйти в плей-офф, им обязательно нужно победить.
19 января. Зимнее первенство по футболу, второй тур. Кант
«Дордой-2» — «Академия»,
«Илбирс» — «Абдыш-Ата»,
«Кара-Балта» — «Илбирс-2»,
«Абдыш-Ата-2 Наше» — «Ысык-Кол».
19-20 января. Международные соревнования Kulatuu Amateurs по кулатуу эртаймаш. Узген
В программе схватки бойцов-любителей из разных регионов Кыргызстана и ближнего зарубежья.
20 января. Международные соревнования WEF 69 Selection 20 по кулатуу эртаймаш. Кара-Суу
За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.