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Спорт

Спортивный календарь с 14 по 20 января

16 января. Кубок Азии по футболу. Группа C, третий тур. Дубай (ОАЭ)

сборная Кыргызстана — сборная Филиппин.

Это заключительный тур группового этапа. Если наши футболисты хотят выйти в плей-офф, им обязательно нужно победить.

19 января. Зимнее первенство по футболу, второй тур. Кант

«Дордой-2» — «Академия»,
«Илбирс» — «Абдыш-Ата»,
«Кара-Балта» — «Илбирс-2»,
«Абдыш-Ата-2 Наше» — «Ысык-Кол».

19-20 января. Международные соревнования Kulatuu Amateurs по кулатуу эртаймаш. Узген

В программе схватки бойцов-любителей из разных регионов Кыргызстана и ближнего зарубежья.

20 января. Международные соревнования WEF 69 Selection 20 по кулатуу эртаймаш. Кара-Суу

За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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