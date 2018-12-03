Кыргызстанка Алина Камалова выиграла «серебро» на турнире по кикбоксингу в Литве

Кыргызстанка Алина Камалова выиграла «серебро» на открытом чемпионате Литвы по кикбоксингу. Об этом она сообщила 24.kg.

Состязания завершились 2 декабря в Вильнюсе. Камалова выступала в разделе «К1» в весовой категории свыше 70 килограммов.

«В решающем поединке мне противостояла представительница Польши. Я хорошо себя показала. Но судьи посчитали, что соперница была лучше, и отдали ей победу по очкам», — отметила Алина Камалова.

Фото Алины Камаловой. Медаль Алины Камаловой

Она добавила, что участие в этом чемпионате стало для нее этапом подготовки к открытому Кубку Европы, который пройдет в феврале в Хорватии.