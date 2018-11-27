У кыргызстанцев девять медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу

Кыргызстанцы завоевали девять медалей на III чемпионате мира по мас-рестлингу (перетягивание палки). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

ЧМ прошел в Якутске (Россия) с участием атлетов из 39 стран. Отечественные спортсмены выиграли четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Вторую ступень пьедестала почета заняли Азамат Асанов (до 60 кг), Бекжан Омуралиев (до 70 кг), Азат Таштанбеков (до 90 кг) и Атайбек уулу Келдибек (до 105 кг). На третьем месте оказались Дильбара Иманканова (до 55 кг), Кудайназар Алимов (до 70 кг), Аскат Джунушев, Чыныбек уулу Руслан (оба в весе до 80 кг) и Эмил Мусуралиев (до 90 кг).

В итоговом командном зачете сборная Кыргызстана стала второй, уступив лишь России.