Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по ММА

Кыргызстанец Олжобай Кудайберди уулу занял третье место на чемпионате мира среди любителей по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщил сайт соревнований.

ЧМ прошел 11-18 ноября в Манаме (Бахрейн). Организаторами впервые в истории совместно выступили две крупнейшие международные федерации любительских ММА — IMMAF и WMMAA. Медали разыгрывались среди юниоров и взрослых.

Олжобай Кудайберди уулу выступал в старшей группе в весовой категории 93 килограмма. В ходе турнира он уверенно победил Робина Ларссона (Швеция), Халлдора Валссона (Исландия), Бачира Рикардо (Ливан) и уступил Руслану Шидакову (Россия).