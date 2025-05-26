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Спорт

Экстремальный забег Baatyr Race впервые прошел в Бишкеке

В Карагачевой роще Бишкека впервые состоялся экстремальный забег с препятствиями Baatyr Race. В нем приняли участие более 500 человек, включая 70 команд и около 300 индивидуальных спортсменов-любителей. Пройти гонку могли все желающие старше 18 лет — главное, быть готовым к испытаниям и не бояться грязи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, в которую вошли барьеры, туннели, «паутина» из веревок, скалодром с канатами под названием «Эверест», а также испытания на ловкость, силу и командную поддержку. Многие этапы требовали не только физической подготовки, но и взаимодействия между участниками.

Гонка собрала спортсменов не только из Кыргызстана, но и из Казахстана и Узбекистана, придав событию международный масштаб. Главная цель мероприятия — популяризация массового спорта, укрепление командного духа и продвижение здорового образа жизни.

Организаторами выступили Федерация экстремальной атлетики и департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.

В муниципалитете уже начали обсуждать идею сделать Baatyr Race ежегодным событием.
Ссылка: https://24.kg/sport/330382/
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