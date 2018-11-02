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Спорт

Кыргызстанцы выиграли международный турнир по баскетболу

Фото Федерации баскетбола КР. Эпизод турнира «Старты добрых надежд»

Кыргызстанцы победили на международном турнире по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли состязания «Старты добрых надежд». Среди юношей за победу боролись четыре команды из Кыргызстана и Узбекистана. В финале «Гиннес-29» (КР) со счетом 68:36 победил СК МОРУ (Узбекистан). Третье место заняла команда «Эдельвейс-2» (КР).

Среди девушек звание сильнейшей оспаривали четыре команды из КР, России и Узбекистана. В решающем поединке отечественный «Эдельвейс» победил сборную Хакасии — 63:50. На третьем месте — сборная Узбекистана.
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