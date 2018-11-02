Кыргызстанцы выиграли международный турнир по баскетболу

Кыргызстанцы победили на международном турнире по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли состязания «Старты добрых надежд». Среди юношей за победу боролись четыре команды из Кыргызстана и Узбекистана. В финале «Гиннес-29» (КР) со счетом 68:36 победил СК МОРУ (Узбекистан). Третье место заняла команда «Эдельвейс-2» (КР).

Среди девушек звание сильнейшей оспаривали четыре команды из КР, России и Узбекистана. В решающем поединке отечественный «Эдельвейс» победил сборную Хакасии — 63:50. На третьем месте — сборная Узбекистана.