Три кыргызстанца стали чемпионами мира по борьбе на поясах

Три кыргызстанца победили на чемпионате мира по борьбе на поясах. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.

Соревнования прошли в Казани с участием спортсменов из 37 стран. В составе сборной КР было 12 борцов. «Они были готовы, отлично мотивированы и выиграли три золотые и пять бронзовых наград», — сказал Валерий Фуфачев.

На турнире среди борцов вольного стиля Бектуркан Кожомуратов (82 кг), Таджигул уулу Байышбек (90 кг) и Нурбек Кожобеков (100 кг) завоевали золото. Причем для Кожобекова это четвертая победа на ЧМ в карьере.

Тимур кызы Элнура (вольный стиль, 58 кг), Назира Арзыбекова (вольный стиль, свыше 76 кг) и Манас Усонов (классический стиль, 68 кг) заняли третью ступень пьедестала почета. У Санжарбека Аманова (75 кг) два третьих места — в вольном и классическом стиле.

В итоговом медальном зачете сборная КР стала третьей.

«Это наше лучшее выступление на ЧМ за 10 лет. А всего с 2006 года наши борцы 18 раз становились чемпионами мира», — отметил президент федерации.