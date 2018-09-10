После ЧП в спецназе «Илбирс» от должности освободили командира

После инцидента с ножевым ранением в спецназе «Илбирс» Генштаб освободил от должности командира части. Об этом 24.kg сообщили в Управлении информационного обеспечения ведомства.

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ЧП произошло во время проведения парково-хозяйственного дня войсковой части.

«Возникла словесная перепалка между военнослужащими, в результате которой капитан ударил кухонным ножом прапорщика в левое бедро. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Капитана отстранили от исполнения служебных обязанностей, он под домашним арестом. Командир войсковой части освобожден от должности, ряд лиц привлекли к дисциплинарной ответственности», — сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что пострадавший прапорщик продолжает исполнять свои обязанности.

«Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона передала дело в суд. Рана пострадавшего неглубокая. Если следствие докажет и его вину, он также будет наказан», — отметили в Генштабе.