Одна из подозреваемых в продаже детей работает в ЦСМ № 1. Об этом 24.kg сообщила консультант Минздрава Елена Баялинова.

По ее словам, сейчас в поликлинике идет разбирательство. Возможно, факт продажи детей связан именно с ЦСМ № 1.

«Врач-гинеколог, подозреваемая в продаже детей, — сотрудник ЦСМ № 1, но параллельно она работала в частных клиниках. В каком конкретно медучреждении была продажа детей, неизвестно», — сказала Елена Баялинова.

В Бишкеке сотрудники милиции задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.