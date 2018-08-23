Водитель маршрутки переехал ребенка. Перевозчик может лишиться лицензии

Компанию, обслуживающую микроавтобусный маршрут № 281 в Бишкеке, возможно, лишат лицензии на перевозку пассажиров. Об этом 24.kg сообщили в Управлении городского транспорта.

Напомним, 17 августа водитель маршрутного такси переехал 11-летнего мальчика и уехал с места события. Через некоторое время он вернулся и вызвал «скорую». После госпитализации ребенок умер от полученных травм.

«Водитель находится в СИЗО. Мы пригласили руководителя компании, взяли объяснительную. Кроме того, изучили документы, посмотрели, когда последний раз проводили инструктажи, есть ли в наличии документы, патент, лицензия, допуск. Все документы в порядке. За семь лет работы на маршруте грубых нарушений у фирмы не было. Впервые такой несчастный случай произошел», — сообщили в УГТ.

В управлении отметили, что решение примут только на основании заключения правоохранительных органов. «Возможно, даже будем отзывать лицензию», — добавили в УГТ.