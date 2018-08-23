18:05
USD 69.40
EUR 80.32
RUB 1.03
Происшествия

Водитель маршрутки переехал ребенка. Перевозчик может лишиться лицензии

Компанию, обслуживающую микроавтобусный маршрут № 281 в Бишкеке, возможно, лишат лицензии на перевозку пассажиров. Об этом 24.kg сообщили в Управлении городского транспорта.

Напомним, 17 августа водитель маршрутного такси переехал 11-летнего мальчика и уехал с места события. Через некоторое время он вернулся и вызвал «скорую». После госпитализации ребенок умер от полученных травм.

«Водитель находится в СИЗО. Мы пригласили руководителя компании, взяли объяснительную. Кроме того, изучили документы, посмотрели, когда последний раз проводили инструктажи, есть ли в наличии документы, патент, лицензия, допуск. Все документы в порядке. За семь лет работы на маршруте грубых нарушений у фирмы не было. Впервые такой несчастный случай произошел», — сообщили в УГТ.

В управлении отметили, что решение примут только на основании заключения правоохранительных органов. «Возможно, даже будем отзывать лицензию», — добавили в УГТ.
Ссылка:
просмотров: 707
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель маршрутки сбил ребенка. Он скончался в больнице
ДТП в Полтавке. Пострадавший ребенок скончался в больнице
Два человека погибли в аварии в селе Полтавка Чуйской области
В Токтогуле милиция установила личность погибшей в ДТП и ее маленького сына
На Иссык-Куле водитель грузовика насмерть сбил подростка
Близ Бишкека водитель грузовика сбил двух детей
В Кара-Суу водитель грузовика сбил 10-летнего мальчика и задавил 64 овцы
Популярные новости
Таможенников обвиняют в&nbsp;коррупции. Есть первые задержанные Таможенников обвиняют в коррупции. Есть первые задержанные
В&nbsp;Чалдоваре изнасиловали девушку. Она в&nbsp;больнице В Чалдоваре изнасиловали девушку. Она в больнице
В&nbsp;Бишкеке водитель маршрутки сбил ребенка. Он&nbsp;скончался в&nbsp;больнице В Бишкеке водитель маршрутки сбил ребенка. Он скончался в больнице
Спасатели установили личности погибших при пожаре в&nbsp;мечети, среди них ребенок Спасатели установили личности погибших при пожаре в мечети, среди них ребенок
Бизнес
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования
Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от&nbsp;компании Jet! Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от компании Jet!
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно