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Сюжет: Дело таможенников (8)

Таможенников обвиняют в коррупции. Есть первые задержанные

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила устойчивую коррупционную схему по неуплате налога на добавленную стоимость. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, с марта по май 2018 года должностные лица Центра таможенного управления и Места таможенного оформления во главе с руководством Северо-восточной таможни вступили в сговор с представителями ОсОО «A.M.».

Таможенники использовали заведомо подложные документы. Стороны подделывали квитанции об оплате таможенных платежей в виде налога на добавленную стоимость. На основании этих квитанций оформляли декларации на товары народного потребления, ввозимые из КНР, и выпускали из таможенного терминала.

Только по двум оформленным декларациям ОсОО «A.M.» якобы оплатило в бюджет 5 миллионов 10 тысяч 279 сомов. Но в Министерстве финансов сообщили, что такого платежа не было. По сведениям Единой автоматизированной информационной системы, от плательщика на расчетные счета Северо-восточной таможни деньги не поступали. Таким образом бюджету причинили ущерб в особо крупном размере.

Еще в июле Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 303 (коррупция), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Во время следствия сотрудники ГСБЭП установили место проживания подозреваемого в совершении преступления. Проведен обыск в доме в селе Новопокровке Чуйской области. В качестве вещественных доказательств изъяты печати, штампы, ноутбуки и документы, связанные с деятельностью ОсОО «A.M.» и других юридических лиц.

Гражданин Т.К., которого подозревают в совершении преступления, задержан на прошлой неделе по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР. Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 города Бишкека до конца следствия.

«Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению», — заключили в ГСБЭП.
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