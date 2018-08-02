И снова ГРС. Финпол выявил злоупотребления с регистрацией машин в Ошской области

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников межрегиональной экзаменационной группы по Ошской области Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС). Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, во время расследования уголовного дела о контрабанде дорогих машин выяснилось, что к преступной схеме причастны сотрудники межрегиональной экзаменационной группы (МРЭГ) по Узгенскому, Кара-Кульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам.

Установлено, что в октябре 2017 года сотрудник МРЭГ произвел первичную регистрацию грузовой автомашины «Скания» и прицепа «Панав» с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства и присвоением государственных номерных знаков. Основанием для этого послужили документы о якобы снятии с учета МВД Казахстана по Южно-Казахстанской области (ЮКО). Однако, согласно ответу из Департамента комитета госдоходов Министерства финансов РК по ЮКО, машину и прицеп с учета не снимали, транзитные номерные знаки не выдавались.

Согласно расчету Государственной таможенной службы, сумма недопоставивших таможенных платежей в бюджет государства предварительно составила свыше 900 тысяч сомов.

Тридцать первого июля 2018 года по этому факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса. Ведется следствие.