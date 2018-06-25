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Происшествия

За сутки утонули четыре человека. МЧС напоминает правила безопасности на воде

За прошлые сутки в Кыргызстане утонули четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, 24 июня 42-летний мужчина утонул в БЧК в микрорайоне «Учкун» Бишкека. В тот же день спасатели МЧС вытащили тело 17-летнего Ж. уулу Н. в пруду возле дачного поселка Энергетик Аламудунского района.

Двое человек утонули в Иссык-Куле. Один из них, 16-летний житель села Боконбаева Т. уулу Ы., утонул на пляже, а второй, 26-летний молодой человек, — в пансионате «Лазурный берег».

В связи с началом купального сезона Министерство чрезвычайных ситуаций просит граждан соблюдать правила безопасности на воде:

— во время ветреной погоды отложите поход на пляж. Температура воздуха должна достигать +25 градусов и более. После еды должно пройти примерно полтора часа;

— детям купаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых;

— нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

— ни в коем случае нельзя плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках — подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно оказывается в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

— при падении в воду следует вести себя спокойно, не поддаваться панике;

— оказавшись в воде, человек должен набрать в легкие как можно больше воздуха и стараться принять вертикальное положение. Нельзя делать резких движений, так как колебания воды в таком случае усилятся, дыхание ускорится и увеличится риск захлебнуться;

— следует дышать глубже и как можно дольше удерживать воздух в легких, что увеличит плавучесть. Можно задерживать воздух в легких более чем на 30 секунд;

— во время купания, прыжков или внезапного падения в воду можно травмироваться о различные предметы, которые находятся в воде (о скалу, камень, твердое дно);

— при прыжках с высоты к несчастью может привести внезапный удар животом о водную поверхность (возникает рефлекторный травматический шок);

— много неприятностей приносят судороги — внезапные болевые сокращения отдельных мышц вследствие резкого напряжения, переутомления и переохлаждения.
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