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Происшествия

В Токтогуле перевернулся автозак. Пострадали заключенный и военнослужащий

В Токтогульском районе автозак с осужденными попал в ДТП. Об этом в ходе заседания национальной консультации «Диалог государства и гражданского общества по предотвращению пыток» сообщила глава Правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, в ДТП пострадали заключенные.

«Авария произошла во время этапирования заключенных из Оша в Бишкек. В одну машину посадили 41 осужденного. Автозак перевернулся, один человек потерял зрение. Заключенные пожаловались на то, что им не оказывают медицинскую помощь», — сказала Азиза Абдирасулова.

Заместитель председателя ГСИН Жоробек Дуйшембиев сообщил, что в этом ДТП пострадали двое — военнослужащий и осужденный. Всем оказывают медицинскую помощь.

«В ДТП серьезно пострадали двое человек. Один заключенный и один военнослужащий. Их сначала госпитализировали в больницу Кара-Балты. Позже заключенного вместе с остальными пострадавшими перевели в ИК-47. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Медицинскую помощь оказывают», — сказал Жоробек Дуйшембиев.
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