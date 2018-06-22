В Ысык-Ате в ДТП пострадали школьники. Один находится в коме

В результате ДТП в Ысык-Атинском районе Чуйской области пострадали трое школьников. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уточняется, что ДТП произошло 21 июня, примерно в 19.00. Автомобиль Volkswagen Jetta, двигаясь на большой скорости, опрокинулся.

«Известно, что у хозяина автомобиля не было водительских прав. Чтобы поехать на территорию курорта «Ысык-Ата», мужчина пригласил знакомого, у которого было водительское удостоверение. На обратном пути, недалеко от курортной зоны, водитель подобрал четверых школьников. На большой скорости водитель не успел затормозить, и машина опрокинулась», — сообщили в УОБДД.

По данным ведомства, после того как авто опрокинулось, двоих школьников в больницу забрали попутчики.

«Один школьник находится в коме в территориальной больнице. Еще один школьник получил травмы, водитель сломал руку. Хозяин машины также получил травмы, позже в территориальную больницу обратился еще один школьник. По результатам анализов алкоголя в крови водителя не обнаружено», — сообщили в УОБДД.