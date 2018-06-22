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В Узгене задержали семерых мужчин, избивших парня односельчанки

В Узгенском районе Ошской области сотрудники милиции задержали семерых подозреваемых в избиении парня, приехавшего знакомиться с их односельчанкой. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона. 

Уточняется, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«Ранее потерпевший сообщал, что его избили семеро односельчан девушки, с которой он приехал знакомиться. Кроме того, в своих показаниях он рассказал, что злоумышленники вымогали у него деньги. Установлено, что пострадавшего били на протяжении пяти часов. Личности всех подозреваемых установлены. Некоторые из них дают признательные показания. Факт вымогательства денег проверяется», — проинформировали в УВД.

Напомним, 2 июня в Узгенском районе Ошской области семь человек избили парня, приехавшего знакомиться с девушкой, якобы на почве ревности.
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