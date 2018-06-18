Драка депутатов. Подозреваемого под стражу не заключили

В ГУВД Чуйской области ИА «24.kg» рассказали подробности драки двух депутатов кенеша села Александровка Московского района Чуйской области.

По данным ведомства, пострадавший Идрис Джонвуза действительно написал на Абуллу Шарипова заявление. Милиция начала проверку. Назначены все необходимые экспертизы.

В ГУВД подчеркнули, что в заявлении пострадавший указал, что Абулла Шарипов напал на него и избил. Ссора носила частный характер.

Однако Абуллу Шарипова заключать под стражу не стали. Он дает показания.

Известно, что Абулла Шарипов и Идрис Джонвуза не представляют какую-то из политических партий. Оба — депутаты-самовыдвиженцы.