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Происшествия

Задержан еще один наркоторговец с крупной партией героина — шесть килограммов

На юге республике сотрудники СБНОН МВД КР задержали наркокурьера с крупной партией героина.

По данным пресс-службы, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В ходе спецоперации ликвидирован устойчивый канал наркотрафика тяжелых видов наркотиков в крупных размерах.

Уточняется, что подозреваемый осуществлял контрабанду крупной партии тяжелых видов наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан в целях дальнейшей транспортировки и сбыта в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 35-летнего жителя Оша дома в тайнике обнаружено 6 килограммов героина.

По данным МВД, он состоит на оперативном учете как член организованной преступной наркогруппировки. 

Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению  других лиц, причастных к распространению наркотиков.

Накануне МВД сообщало еще об одном факте задержания наркокурьера с крупной партией героина.
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