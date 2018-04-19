На юге республике сотрудники СБНОН МВД КР задержали наркокурьера с крупной партией героина.

По данным пресс-службы, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В ходе спецоперации ликвидирован устойчивый канал наркотрафика тяжелых видов наркотиков в крупных размерах.

Уточняется, что подозреваемый осуществлял контрабанду крупной партии тяжелых видов наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан в целях дальнейшей транспортировки и сбыта в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 35-летнего жителя Оша дома в тайнике обнаружено 6 килограммов героина.

По данным МВД, он состоит на оперативном учете как член организованной преступной наркогруппировки.

Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к распространению наркотиков.

Накануне МВД сообщало еще об одном факте задержания наркокурьера с крупной партией героина.