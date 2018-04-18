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Ученик в Башкирии напал на школьников и учителя

Ученик в Башкирии напал на школьников и учителя, сообщило РИА «Новости».

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По данным издания, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также ранил учителя.

Затем он разлил и поджог горючее вещество. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

«Все пострадавшие при нападении — педагог и трое детей — доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Учителю сейчас проводят операцию», — говорится в сообщении.
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