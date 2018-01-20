Нападение в школах. Что делает МВД КР и как узнать потенциально опасных учеников

С разницей в несколько дней в российских школах совершено два нападения на учеников.

В одной из школ Перми между двумя школьниками 15 января произошла драка с применением холодного оружия. В результате пострадали 15 человек. Учитель и двое подростков 15 и 16 лет оказались на операционном столе. У остальных были обнаружены незначительные поверхностные травмы.

Вчера в школе военного городка Сосновый Бор в Бурятии девятиклассники, вооруженные топором и коктейлем Молотова, напали на учителя и семиклассников.

Подростки открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили зажигательную смесь и начали наносить удары топором по тем, кто выбегал из кабинета. В больницу попали шесть человек, включая нападавшего, который после атаки на учеников пытался совершить суицид. Трое, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.

Сразу после ЧП в российских школах усилили меры безопасности.

Работа в штатном режиме

Групповые нарушения общественного порядка среди несовершеннолетних, по данным Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН), в 2017 году были, но единичные. И все они происходили вне учебных заведений.

Поножовщина не редкость и среди кыргызских школьников.Сейчас, по данным пресс-службы МВД, работа по обеспечению безопасности в школах идет в плановом режиме.

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«Кроме школьной охраны, есть инспекторы по делам несовершеннолетних. Но в планах — усилить работу в целях безопасности школьников, однако это не связано с произошедшим за рубежом или публикациями в СМИ. Это плановая работа. Сейчас и так никто посторонний, даже если это будут дети, не сможет зайти в школу, если он не обучается там», — рассказали ИА «24.kg» в МВД.

В Министерстве образования и науки обещали рассказать, какую работу в целях профилактики правонарушений среди учащихся они проводят, но позже. Можно предположить, что и у этого ведомства «все под контролем».

Но справедливости ради надо отметить, что не во всех школах есть охрана, психолог, да идээнщик приходит от случая к случаю. В такие учреждения беспрепятственно зайти может любой желающий.

Цепочка взаимодействия

Психолог столичной школы № 38 Асель Суюмбаева уверена, что предотвратить случаи правонарушений среди подростков можно. Но для этого должна быть четко налажена связь администрации образовательного учреждения с классными руководителями, а у тех — с родителями или опекунами ребенка.

«Если есть эта связь, все можно предотвратить. Но когда из цепочки выпадает хоть одно звено, то все, — отмечает она. — Если в семье что-то происходит, внимательный классный руководитель будет это знать: по детям сразу все видно. Если ученик пришел в непонятном состоянии, весь взъерошенный, то следует узнать причины. В таких случаях учителя сразу зовут психолога или идээнщика. Сейчас ИДН не карательный орган, а больше работает с детьми в положительном ключе».

Некоторые педагоги и сами могут снять напряжение. Что нужно сделать в такой момент? Просто обратить внимание на ребенка. Все пути, как правило, ведут в семью. Асель Суюмбаева

А потому психолог требует от педагогов знать своих учеников. «У нас заведена хорошая практика, чтобы все классные руководители побывали дома у каждого ребенка, узнали, где, с кем и как он живет. Когда ты знаешь, что по вечерам подросток работает или помогает родителям с братишками и сестренками, ты себя будешь вести совсем по-другому. Поэтому должна быть скоординированная работа всех участников учебного процесса», — подчеркивает она.

«Что касается наличия холодного оружия у школьников, то идээнщик всегда это проверяет. Пару раз были случаи, когда исключали детей из школы. Ученики знают, что за нарушение будет серьезное наказание», — говорит она.

По словам специалиста, нужно искать причины, почему подросток носит с собой оружие. Не исключено, что в целях защиты. А значит, есть какая-то угроза или проблемы со сверстниками. И их причины тоже нужно установить.

Хотя иногда бывают и непреднамеренные ситуации. А нападения на сверстников обычно вынашиваются. Просто так подростки на подобное не идут. Асель Суюмбаева

Честность и внимание

Тяжелых подростков психолог обязательно берет на учет и пытается выяснить, связано ли его поведение с гормонами, семьей, взаимоотношениями с классным руководителем и так далее.«Хотя один случай в практике был, когда у мальчика обнаружили психическое отклонение. Потом родители его забрали из школы. Родители скрывали, а ведь должны были нас предупредить, чтобы мы изначально знали, как себя вести. При правильной терапии можно достичь хороших результатов, добиться изменений», — считает она.

На вопрос, что может сделать классный руководитель для снижения напряжения, возможно, какие-то коллективные игры, Асель Суюмбаева ответила: «Дети, рожденные после 2000 года, немного другие, они мудрые, умные, необычные. Игры при наполняемости наших классов проводить просто нереально. Тут уроки иногда невозможно провести, о каких играх может идти речь?! И здесь мы выходим на государственный уровень».

«Надо чтобы в классе было меньше учеников, чтобы у учителей была зарплата достойная, чтобы они с удовольствием работали с каждым ребенком», — резюмировала она.