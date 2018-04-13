Пожар на Ошском рынке. Пострадавших уже пятеро

Пострадавших в результате пожара на Ошском рынке уже пятеро, сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

«На 9.00 за медицинской помощью обратились пять человек — все сотрудники Противопожарной службы. У четверых отравление продуктами горения легкой степени, еще у одного — термический ожог II степени (1 процент площади кожного покрова)», — процитировала Елена Баялинова завотделением реанимации Центра экстренной медицины Егора Борисова.

Возгорание произошло сегодня, очаг локализован.