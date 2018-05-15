Пожар на Ошском рынке. Часть торговых мест восстановили

Часть торговых мест, сгоревших на Ошском рынке в Бишкеке, восстановили. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель акима Ленинского района Адилет Малдыбаев.

«Первый пожар произошел 30 января на рынке «Сейтек». Там торговые ряды внутри восстановлены более чем на 60 процентов. Осталась входная группа. Больше половины торговцев уже осуществляют свою предпринимательскую деятельность на своих местах. Определенной части торговцев мы предоставили стихийные места у входа на центральный рынок. Второй пожар был 5 марта в западном крыле этого же здания, там уже стопроцентно все восстановили», — сказал он.

«Последний пожар произошел на рынке «Берекет» 13 апреля. Там в настоящее время ведется разбор завалов, фундаментной основы. Разбор металлоконструкций полностью завершен. Параллельно ведутся проектно-изыскательские работы по восстановлению рынка в целом. Как только их закончат, начнется строительство нового объекта на месте третьего пожара», — добавил Адилет Малдыбаев.

Отмечено, что предпринимателям временно предоставили торговые места в парковочной зоне ЗАО «Берекет-гранд» на Чуй — Кулиева, в подземном переходе на Киевской (за «Берекет-грандом») и с двух сторон на улице Кулиева, от Киевской до Токтогула.

Напомним, погорельцы с Ошского рынка неоднократно выходили на митинги к «Белому дому». «Они требуют беспроцентные ссуды и компенсацию. Но этот вопрос не в полномочиях мэрии. Компенсировать ущерб должны сами хозяева рынков. А единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч сомов мы им предоставили», — подчеркнул замакима Ленинского района Адилет Малдыбаев.