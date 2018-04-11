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Происшествия
Сюжет: Противостояние на Макмале (17)

Милиция контролирует ситуацию в Тогуз-Тороуском районе, где протестуют жители

Жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области пытались закидать камнями представителей межведомственной комиссии. Об этом сообщили в МВД.

Уточняется, что сегодня рядом со старой фабрикой комбината «Макмалзолото» межведомственная комиссия (более 30 человек) проводила разъяснительную работу по золотоизвлекательной фабрике компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» с местными жителями. На встречу собралось около тысячи местных жителей. Однако до начала разъяснительной работы собравшиеся стали кидать камни в сторону комиссии и сотрудников милиции.

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«В настоящий момент члены комиссии в безопасном месте. Собравшиеся ворвались на территорию строящейся золотоизвлекательной фабрики и стали ломать ограждения, подожгли строящиеся здания, недостроенные дома и технику. На место проишествия вызвали пожарную службу, однако, из-за того что дороги перекрыты, спасатели не смогли проехать на место происшествия», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники милиции полностью контролируют общественный порядок и с местными органами власти проводят разъяснительную работу. По факту начато предварительное расследование.

Напомним, жители района несколько раз проводили митинг, требуя приостановить работу фабрики.
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