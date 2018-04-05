В Москве задержали разыскиваемых в Кыргызстане преступников

В Москве задержали мужчин, разыскиваемых в Кыргызстане за различные преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержание произвели сотрудники Представительства МВД КР в РФ при содействии территориальных подразделений МВД России.

«46-летнего уроженца Узгенского района Ошской области разыскивало УВД Джалал-Абадской области по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело возбудили осенью 2016 года, и спустя полгода обвиняемого объявили в розыск. Выяснилось, что он сменил гражданство. В настоящее время решается вопрос его экстрадиции», — сообщили в МВД.

В ведомстве сообщили и о задержании 38-летнего уроженца Бакай-Атинского района Таласской области.

«Его разыскивало управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Ошской области и Ошу. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере. В его отношении также решается вопрос об экстрадиции», — отметили в МВД.