18:57
USD 68.44
EUR 84.12
RUB 1.18
Происшествия

В Москве задержали разыскиваемых в Кыргызстане преступников

В Москве задержали мужчин, разыскиваемых в Кыргызстане за различные преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержание произвели сотрудники Представительства МВД КР в РФ при содействии территориальных подразделений МВД России.

«46-летнего уроженца Узгенского района Ошской области разыскивало УВД Джалал-Абадской области по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело возбудили осенью 2016 года, и спустя полгода обвиняемого объявили в розыск. Выяснилось, что он сменил гражданство. В настоящее время решается вопрос его экстрадиции», — сообщили в МВД.

В ведомстве сообщили и о задержании 38-летнего уроженца Бакай-Атинского района Таласской области.

«Его разыскивало управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Ошской области и Ошу. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере. В его отношении также решается вопрос об экстрадиции», — отметили в МВД.
Ссылка:
просмотров: 770
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле пятилетний мальчик заблудился в лесу. Его нашли спустя сутки
Кыргызстанец был в розыске 10 лет. Задержали в Санкт-Петербурге
В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
В Кыргызстане в ходе спецоперации милиция задержала 137 разыскиваемых человек
В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество
Находящийся в розыске член ОПГ задержан в Бишкеке
Кыргызстанец, находящийся в розыске за убийство, «спрятался» в российской тюрьме
Скрывавшегося три года наркодилера из Кыргызстана задержали в России
Разыскиваемого за мошенничество кыргызстанца задержали в России
В Бишкеке родственники заявили о пропаже девушки спустя 10 лет. Милиция ее нашла
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова В Кыргызстане задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова
В&nbsp;Чолпон-Ате мужчина изнасиловал заблудившуюся 12-летнюю девочку В Чолпон-Ате мужчина изнасиловал заблудившуюся 12-летнюю девочку
Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не&nbsp;удалось Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
Поэта Ормукова вызвали в&nbsp;ГУВД Бишкека. Он&nbsp;вспорол себе живот в&nbsp;знак протеста Поэта Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека. Он вспорол себе живот в знак протеста
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom