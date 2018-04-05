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Происшествия

Сотрудники ГУОБДД задержали водителя маршрутки, ехавшего по встречной полосе

Сотрудники Главного управления безопасности дорожного движения задержали водителя маршрутки, ехавшего по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, пользователи социальных сетей распространили видео, где водитель маршрута № 200 БАТП «Лига» ехал по встречной полосе. В этом время в бусике находились пассажиры.

Согласно протоколу, водитель Нурбек Молдобаев нарушил ПДД 2 апреля примерно в 13.00, двигаясь по улице Ахунбаева.

«Сотрудники ГУОБДД задержали сегодня нарушителя и оштрафовали», — сообщили в ведомстве.

ГУОБДД просит обо всех нарушениях правил дорожного движения сообщать по телефону 0312 63-09-00, либо в WhatsApp по номеру 0706 63-09-00.
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