В редакциях двух интернет-изданий Казахстана проходят обыски

В редакциях интернет-изданий Forbes Kazakhstan и Ratel проходят обыски. Об этом сообщил сайт Forbes Kazakhstan.

Сотрудники полиции пришли с обыском в редакцию сегодня около 12.30. В редакцию зашли две опергруппы Департамента внутренних дел города Алматы. Одна группа начала проводить обыск, вторая — увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова.

«Мы задаем вопросы тем людям, которые проводят следственные действия в данный момент. Они с кем-то разговаривают, советуются по телефону, мы это видим. Но постановление об обыске нам на руки давать не хотят, ссылаясь на какие-то пункты в законах о том, что мы не имеем права получать документ. Сказали, что достаточно того, что нам его предъявили, чтобы начать оперативные мероприятия. Я постановления об обыске не видел. Его показали юристу, но не разрешили сфотографировать», — рассказал издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.

Сотрудников редакции сейчас держат в кабинете, при них ведутся следственные действия. У них изъяли сотовые телефоны. Журналисты сообщают, что в постановлении на обыск, который предъявили следователи, был указан адрес, отличный от того, где расположен офис редакции Forbes Kazakhstan. По их данным, в это же время проходят обыски в редакции Ratel.kz. При этом сайт издания не работает. Представители СМИ также недоступны для комментариев.

«В нашей редакции изъяты документы и компьютеры. Задержан главный редактор Марат Асипов, заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, — сообщило издание Ratel.kz на своей странице в Facebook. — Аналитический портал Ratel.kz и журнал Forbes Kazakhstan проходили по одному делу — по иску Зейнуллы Какимжанова».



В понедельник, 2 апреля, редакция должна была обжаловать постановление судьи Бейсеновой о прекращении выпуска аналитического интернет-портала Ratel.kz, а 5 апреля — состояться предварительное заседание по рассмотрению гражданского дела в отношении сайта.