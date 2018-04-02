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Общество

Главред Forbes Kazakhstan рассказал об обысках в издании

Главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов рассказал об обысках в издании. Комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня примерно в 12.30 журналисты готовились к планерке, когда в офис начали заходить незнакомые люди в полицейской форме.

«Всего человек пять-шесть. Они заявили, что это следственные действия, потребовали оставить мобильные телефоны и покинуть помещение всех, кроме моего заместителя Александра Воротилова. Мы попросили показать удостоверения, двое это сделали. Когда мы вышли, то увидели в холле еще человек шесть. Один был в форме и за главного, он представился как майор А.М.Джексенбеков  и показал постановление судьи Алмалинского райсуда от 31 марта 2018 года о проведении обыска на рабочем месте Александра Воротилова по заявлению Зейнуллы Какимжанова о распространении заведомо ложной информации», — прокомментировал события Аскар Аукенов.

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Он отметил, что подробностей полицейские не сообщили. В постановлении неправильно указан адрес редакции, на что журналисты и указали. Однако полицейские ответили, что раз это редакция СМИ, то все правильно.

«Кроме того, в постановлении перечислялось еще несколько фамилий. В том числе наших коллег из Ratel.kz. Через некоторое время вывели Александра Воротилова. Он сказал, что его везут домой производить обыск», — написал журналист.

Обыски ограничились лишь рабочим местом заместителя главного редактора: забрали процессор, рабочие блокноты, флешки и банковские карты. Однако копию постановления об обыске не получили ни юристы издания, ни главный редактор.

«Случившееся стало для нас полной неожиданностью. Надеемся, с Александром Воротиловым все будет нормально», — заключил Аскар Аукенов.

Обыск завершился. Позже стало известно, что заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова арестовали. Журналисты связывают обыски с иском к СМИ о защите чести и достоинства бизнесмена Зейнуллы Какимжанова.
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