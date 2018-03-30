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Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Кыргызстана приостановили

Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Кыргызстана Нурлана Сулайманова приостановили. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью в органах борьбы с экономическими преступлениями и таможни Генеральной прокуратуры Абай Молдокматов на пресс-конференции.

По его словам, это связано с тем, что обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями объявили в розыск.

«Уголовное дело передадут в суд, после того как Нурлана Сулайманова задержат», — сказал Абай Молдокматов.

Он отметил, что уголовное дело в отношении депутата парламента Музаффара Исакова сейчас рассматривают в суде.
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