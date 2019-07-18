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Общество

Дело Музаффара Исакова передано в районный суд. Его отпустили под домашний арест

Уголовное дело экс-депутата парламента Музаффара Исакова передано на новое рассмотрение в Сузакский районный суд. Об этом 24.kg сообщили в Джалал-Абадском областном суде.

Уточняется, что такое решение приняла коллегия Верховного суда.

«От адвокатов поступило ходатайство о том, чтобы изменить меру пресечения подсудимому. Суд удовлетворил их просьбу, и Музаффар Исаков отпущен под домашний арест», — сообщили в суде.

Бывшего депутата обвинили в коррупции. По версии следствия, экс-парламентарий, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту, вынес 315 незаконных постановлений о выделении земельных участков сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство. Сузакский районный суд признал его виновным и приговорил к условному сроку. Джалал-Абадский областной суд ужесточил это наказание и осудил его на семь лет лишения свободы.

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