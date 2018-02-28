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Происшествия

С верой в сердце. В мечети Узгена двое мужчин устроили поножовщину

В мечети села Красный Маяк (Узгенский район Ошской области) двое верующих, пришедших на намаз, устроили поножовщину.

Как отметили в УВД региона, милиция начала расследование по факту нападения на бывшего имама мечети.

По данным ведомства, двое мужчин (40 и 64 лет) подрались. Последний достал нож. Ссора возникла после взаимных обвинений в присвоении денег, поступивших в качестве пожертвования для бедных.

В казыяте Ошской области рассказали, что один из драчунов — бывший осужденный.

Пострадавший госпитализирован в областную больницу.
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