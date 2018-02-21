Попытка суицида на Сулайман-Тоо. В УВД рассказали подробности

Пытавшийся покончить с собой на горе Сулайман-Тоо в Оше парень пошел на такой поступок от одиночества. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

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По их данным, 19-летний А.Я. вырос в детском доме.

«Попытка суицида произошла вчера. Парень залез на гору Сулайман-Тоо и попытался перерезать вены. У него нет родителей и родных. Он работает официантом в одной из гостиниц города. Парень решил пойти на такой шаг от одиночества. У него неглубокие раны правой руки, опасности для здоровья нет», — отметили в УВД.