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Происшествия

В КГТУ имени Раззакова при ремонте зала нарушили правила проведения тендеров

Сотрудники ГСБЭП выявили нарушения при проведении тендера в Кыргызском государственном техническом университете имени Раззакова. Об этом сообщили в пресс-службе Финпола.

По ее данным, в июле 2017 года вуз опубликовал конкурс на закупку «Ремонтно-строительные работ малого актового зала (МАЗ)». В августе 2017 года определен победитель ОсОО «Х.Т.К.Д.», с которым заключен договор на поставку товаров и оказание услуг, где в пункте особые условия договора предусмотрено, что оплата производится после полной приемки объекта в эксплуатацию.

Однако в нарушение условий договора в вузе произвели полную оплату до приемки объекта в эксплуатацию.

Кроме того, председатель и член тендерной комиссии в протоколах вскрытия и процедур закупок не подписывались.

Прокуратурой города Бишкека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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