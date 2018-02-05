В Кочкор-Ате три человека отравились угарным газом

В городе Кочкор-Ате Джалал-Абадской области три человека отравились угарным газом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

Уточняется, что их тела обнаружили накануне, 4 февраля.

«Звонок в милицию поступил в 23.30. Дочь хозяина дома приехала навестить родственников. Когда никто не открыл ей двери, девушка забила тревогу. Соседи вскрыли двери, в доме был сильный запах гари. Трое человек были без сознания, их доставили в терриориальную больницу. Медики констатировали смерть. По факту назначены необходимые экспертизы. Однако родственники погибших отказались от судебно-медицинской экспертизы, заявив, что ни к кому претензий не имеют», — проинформировали в УВД области.